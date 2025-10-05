Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Celta vs Atlético
Liga de España 2025-2026
Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 14:00

Celta de Vigo vs Atlético de Madrid: partido en vivo por la fecha 8 de Liga de España 2025-2026

Celta de Vigo se enfrenta a Atlético de Madrid, en Liga de España 2025-2026

Celta de Vigo se enfrenta a Atlético de Madrid por Liga de España 2025-2026 este 05 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Celta de Vigo vs Atlético de Madrid: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Celta de Vigo

Celta de Vigo

Imagen
Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Imagen

Liga española

Cargando más contenidos

Fin del contenido