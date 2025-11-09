Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Celta vs Barcelona
Liga de España 2025-2026
Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 15:00

Celta de Vigo vs FC Barcelona: partido en vivo por la fecha 12 de Liga de España 2025-2026

Celta de Vigo se enfrenta a FC Barcelona, en Liga de España 2025-2026

Celta de Vigo se enfrenta a FC Barcelona por Liga de España 2025-2026 este 09 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Celta de Vigo vs FC Barcelona: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Celta de Vigo

Celta de Vigo

Imagen
Barcelona

FC Barcelona

Imagen

Liga española

Cargando más contenidos

Fin del contenido