Barcelona vs Athletic
Liga de España 2025-2026
Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 10:20

FC Barcelona vs Athletic de Bilbao: partido en vivo por la fecha 13 de Liga de España 2025-2026

FC Barcelona se enfrenta a Athletic de Bilbao, en Liga de España 2025-2026

FC Barcelona se enfrenta a Athletic de Bilbao por Liga de España 2025-2026 este 22 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

FC Barcelona vs Athletic de Bilbao: número de goles marcados y partidos jugados

Barcelona

FC Barcelona

Athletic de Bilbao

Athletic de Bilbao

Liga española

