Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 11:30
FC Barcelona vs Real Sociedad: partido en vivo por la fecha 7 de Liga de España 2025-2026
FC Barcelona se enfrenta a Real Sociedad, en Liga de España 2025-2026
FC Barcelona se enfrenta a Real Sociedad por Liga de España 2025-2026 este 28 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
FC Barcelona vs Real Sociedad: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2