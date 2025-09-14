Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 14:00
FC Barcelona vs Valencia F.C.: partido en vivo por la fecha 4 de Liga de España 2025-2026
FC Barcelona se enfrenta a Valencia F.C., en Liga de España 2025-2026
FC Barcelona se enfrenta a Valencia F.C. por Liga de España 2025-2026 este 14 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
FC Barcelona vs Valencia F.C.: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2