EN VIVO: Getafe Vs. Real Madrid, Liga de España

Toni Kroos y Karim Benzema inician en el banquillo del Coliseum Alfonso Pérez el encuentro del Real Madrid ante el Gefafe plagado de bajas, con un equipo de circunstancias en el que tan solo juegan cuatro titulares habituales.

Thibaut Courtois en la portería, Luka Modric en el centro del campo, más el brasileño Vinicius y Marco Asensio, son los únicos titulares que comienzan el partido en Getafe. Las bajas por lesiones, sanciones y coronavirus, dejan al equipo de Zinedine Zidane en cuadro.

Kroos, con un problema que arrastra de los dos últimos encuentros en los que tuvo que ser sustituido, y Benzema, por un fuerte golpe ante el Liverpool, inician en el banquillo de un Real Madrid sin Sergio Ramos, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho, Mendy, Casemiro, Fede Valverde ni Eden Hazard.

El Real Madrid inicia en el Coliseum Alfonso Pérez con: Courtois; Odriozola, Militao, Víctor Chust, Marcelo; Modric, Isco, Marco Asensio; Rodrygo, Vinicius y Mariano.

En el Getafe, José Bordalás apostará por un once muy parecido al que perdió ante el Cádiz la pasada jornada y en el que sólo aparece una novedad: la presencia de Enes Ünal en la delantera y la salida del once del japonés Take Kubo.

Con ese cambio, el entrenador del conjunto azulón utilizará otra táctica. Pasará del 4-2-3-1 a un 4-4-2 con dos delanteros como Ünal y Jaime Mata. En el centro de la defensa se mantiene el centrocampista David Timor pese a la presencia del defensa Sofian Chakla, ausente la pasada jornada por sanción.

El once completo del Getafe es el formado por: Soria; Nyom, Djené, Timor, Olivera; Aleñà, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Enes Ünal y Jaime Mata.