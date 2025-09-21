Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 09:20
Mallorca vs Atlético de Madrid: partido en vivo por la fecha 5 de Liga de España 2025-2026
Mallorca se enfrenta a Atlético de Madrid, en Liga de España 2025-2026
Mallorca se enfrenta a Atlético de Madrid por Liga de España 2025-2026 este 21 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Mallorca vs Atlético de Madrid: número de goles marcados y partidos jugados
