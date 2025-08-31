Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 14:30
Rayo Vallecano vs FC Barcelona: partido en vivo por la fecha 3 de Liga de España 2025-2026
Rayo Vallecano se enfrenta a FC Barcelona, en Liga de España 2025-2026
Rayo Vallecano se enfrenta a FC Barcelona por Liga de España 2025-2026 este 31 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Rayo Vallecano vs FC Barcelona: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2