El Real Madrid, líder solido de la Liga Santander, visita el estadio de Vallecas, donde le espera un Rayo Vallecano en plena crisis de resultados que espera dar la sorpresa ante el equipo de Carlo Ancelotti, que encara una jornada con el objetivo de aumentar distancias con sus perseguidores ante la disputa del derbi sevillano.

SIGA EN VIVO RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID; FECHA 26, LIGA ESPAÑOLA

El punto de inflexión deseado por Ancelotti tras un irregular inicio de 2022 desea que sea el último encuentro ante el Alavés. En la segunda mitad el Real Madrid se desató, recuperó la pegada perdida y con semanas limpias de partidos hasta encarar el reto de remontar al PSG en la Liga de Campeones, confía en una mejoría de su equipo.



Conceptos tácticos ya se apreciarán en Vallecas. El retoque de la línea de presión tras defender demasiado bajo ante el PSG y comprobar que la fórmula de retrasarla para explotar el contragolpe ha dejado de funcionar. El Real Madrid, mejor visitante de LaLiga Santander, enlaza dos salidas sin triunfo (derrota en Getafe y empate en Villarreal). Sumadas a la mala imagen dejada en París, muestran un aspecto a corregir de inmediato.



La ventaja de seis puntos sobre el Sevilla, que puede ser mayor si el equipo de Julen Lopetegui no sale vencedor del derbi ante el Betis, no quita el foco madridista de una Liga que es el gran objetivo de Ancelotti. Calificó de "finales" los dos partidos que encara antes de la 'Champions', convencido de que un pleno de puntos sería un golpe definitivo al título.



Para ello Ancelotti, que siempre venció al Rayo en cinco enfrentamientos y es su segunda víctima preferida en media de goles tras el Granada, con una media elevadísima de 3,4 tantos por encuentro, dispone de su gran referente, Karim Benzema, con una condición física mejorada tras dejar en el olvida una lesión muscular. También confía en la mejoría progresiva del brasileño Vinícius tras un bajón visible y nadie parece optar a quitar del tridente a Marco Asensio, de nuevo decisivo con su precisión en el disparo lejano para enterrar las dudas en el último compromiso.



Los cambios en el equipo tipo madridista llegarán en el regreso de Luka Modric por Fede Valverde en el centro del campo, tras una gastroenteritis que condicionó la semana del uruguayo, y en el centro de la zaga de la que se ausenta por molestias musculares David Alaba y entra como novedad Nacho Fernández. Las bajas se completan con Gareth Bale y su enésimo problema muscular.



El nuevo año no le está sentando nada bien al Rayo Vallecano. Una vez pasada la euforia copera, y a la espera de disputar la vuelta de las semifinales frente al Betis, el equipo madrileño está experimentado un bajón competitivo alarmante. Cinco derrotas y un empate, que se resumen en un punto de los últimos dieciocho posibles, es el pobre balance que registra en lo que va de año el equipo que dirige Andoni Iraola, que no celebra un triunfo en Liga desde el 18 de diciembre de 2021, frente al Alavés.



A nivel clasificatorio, la situación no es alarmante porque la buena primera vuelta realizada le permite, actualmente, ver el descenso a once puntos, aunque en el vestuario son conscientes que si la reacción no llega pronto se pueden meter en problemas.



Para este partido, la buena noticia para Iraola es que el central montenegrino Esteban Saveljich, que se retiró lesionado frente al Elche la pasada jornada, ya está recuperado y podrá jugar. El principal dilema reside en la portería, puesto que en las últimas semanas Iraola lleva alternando bajo palos al macedonio Stole Dimitrievski y al francés Luca Zidane y los planes que tiene para el derbi son una incógnita.



La otra duda está en el ataque, puesto que el técnico vasco no ha decidido si apostará de inicio por Sergi Guardiola o el colombiano Radamel Falcao, que lleva sin marcar tres meses y medio. Dieciocho veces se han visto las caras Rayo Vallecano y Real Madrid en Vallecas en competición liguera, con un balance de resultados favorable al Real Madrid, que ha ganado trece veces, ha empatado una y ha perdido en cuatro ocasiones.