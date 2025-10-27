Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 15:00
Real Betis vs Atlético de Madrid: partido en vivo por la fecha 10 de Liga de España 2025-2026
Real Betis se enfrenta a Atlético de Madrid, en Liga de España 2025-2026
Real Betis se enfrenta a Atlético de Madrid por Liga de España 2025-2026 este 27 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Real Betis vs Atlético de Madrid: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2