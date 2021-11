EN VIVO: Real Madrid vs Rayo Vallecano, liga española

El técnico italiano Carlo Ancelotti repite para el partido de este sábado contra el Rayo Vallecano la convocatoria del encuentro del pasado miércoles contra el Shakhtar Donetsk (2-1), ya que no ha recuperado a ninguno de los futbolistas lesionados.

El galés Gareth Bale completó junto al resto de sus compañeros el último entrenamiento antes del compromiso liguero, dejando atrás la rotura en los isquiotibiales, pero el entrenador no le incluyó en la lista, aunque aseguró que “está bien” y que serán los médicos de Gales los que evalúen si puede tener minutos con su selección en el próximo parón internacional.



Una convocatoria en la que repiten Toni Fuidias (tercer portero), Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, los tres con fichas del Castilla, primer filial madridista.



El brasileño Éder Militao, quien no se entrenó junto al resto de sus compañeros por motivos personales, se ejercitó en solitario para estar listo de cara al encuentro contra el Rayo y está entre los convocados.



Así, Ancelotti mantiene las ausencias de Dani Ceballos, Fede Valverde, Rodrygo Goes y Mariano Díaz.



La lista de convocados la integran:



Porteros: Courtois, Lunin, Toni Fuidias.



Defensas: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Marcelo, Mendy y Miguel.



Centrocampistas: Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga, Isco, Antonio Blanco.



Delanteros: Eden Hazard, Marco Asensio, Vinicius, Benzema y Jovic.