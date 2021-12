El Sevilla y el Barcelona dirimen este martes un duelo de altura en el Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente al partido aplazado de la cuarta jornada, todo un clásico con el plus añadido de que está en juego la confirmación de los hispalenses como aspirantes a LaLiga frente a la necesidad de resurgir de un rejuvenecido conjunto culé.

SIGA EN VIVO SEVILLA VS. BARCELONA; LIGA ESPAÑOLA

Los sevillistas afrontan su segunda cita de enjundia en 72 horas, tras el sufrido y valioso triunfo del sábado ante otro 'grande' como el Atlético (2-1), con opciones ciertas de colocarse a solo 3 puntos del líder, un Real Madrid que falló el domingo en el Bernabéu contra el Cádiz (0-0), lo que ha redoblado el valor y la emoción de este choque aplazado entre andaluces y catalanes.



El equipo de Julen Lopetegui, después de su dolorosa eliminación de la 'Champions' en Salzburgo y que le ha derivado a su torneo fetiche, la Liga Europa, ha superado con un gran espíritu de resistencia y con casta y coraje, más que brillantez, todas las adversidades que le han ido surgiendo por sus muchas bajas por lesión.



En un ejemplo del 'nunca se rinde', uno de sus lemas, y con el paréntesis de ese varapalo por la derrota en Austria y su sufrimiento en la Copa (ganó al Córdoba en la prórroga y a otro modesto, el Andratx, en los penaltis), el Sevilla ha sumado un pleno de 9 puntos en sus tres últimos partidos de Liga.



Además, ante rivales como Villarreal (1-0), Athletic Club (0-1) y Atlético (2-1), contra éste en un choque en el que los de Lopetegui sacaron toda su raza para ganar con un gol en la recta final del argentino Lucas Ocampos y afianzarse en la segunda plaza con 37 puntos, a 6 del Real Madrid y ya con 8 de ventaja sobre los colchoneros (quintos) y 10 sobre el Barcelona (séptimo).



Aún así, las secuelas fueron importantes al lesionarse los argentinos Montiel, Acuña y Ocampos, uniéndose así a Jesús Navas, el marroquí Youssef En-Nesyri, Suso Fernández, el argentino Erik Lamela y Óliver Torres.



De ellos, y aparte del medio brasileño Fernando Reges, clave en su esquema, Lopetegui recupera contra el Barcelona a En-Nesyri, aunque no juega desde noviembre y es improbable que salga de titular. Rafa Mir es el que tiene más opciones en punta frente al exbarcelonista Munir.



Ocampos sí parece que podrá jugar, mientras que lo tiene más complicado Acuña, al que supliría el sueco Augustinsson en una zaga quizás con el galo Koundé en la derecha por Montiel, con el brasileño Diego Carlos y el neerlandés Rekik, que ha hecho un buen papel ante las últimas bajas, en el eje.



Mientras, el Barcelona de los jóvenes, liderado por Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Nico González, llega al fortín sevillista en un momento de grandes dificultades deportivas y económicas, y deberá hacer frente a una especie de gran examen en el que intentará dar su primer golpe sobre la mesa contra un solvente Sevilla.



Los jugadores del filial han sacado de más de un apuro Xavi Hernández ante rivales de la parte media y baja de la tabla de LaLiga, pero su atrevimiento todavía no ha sido suficiente para batir a equipos de más entidad como el Benfica o el Bayern de Múnich, los dos precedentes más cercanos.



La prueba de la importancia que están teniendo los jóvenes en el Barca de Xavi es la autoría de los últimos cinco goles. Ferran Jutglà, 'Gavi' y Nico González marcaron en el último partido ante el Elche (3-2), mientras que este último jugador y Ez Abde lo hicieron ante el Osasuna (2-2).



La visita al Sevilla, en el partido aplazado de la cuarta jornada, llega tras una última fecha propicia para los intereses del equipo azulgrana.



Además de su sufrida victoria ante los ilicitanos, perdieron tres rivales directos en la pugna por jugar el próximo año en la Liga de Campeones: Real Sociedad, Atlético de Madrid y Betis.



Así, la cuarta posición que asegura la clasificación para la próxima edición de la máxima competición europea la marca ahora el Rayo Vallecano, que tan solo tiene tres puntos más que el Barcelona, si bien ha disputado un partido más.



El Sánchez Pizjuán ha sido un estadio propicio para el conjunto azulgrana en la última década. Desde la temporada 2007-2008, el Barcelona tan solo ha perdido una vez ante el Sevilla en LaLiga siendo visitante. Fue en el curso 2015-2016, cuando cayó por 2-1. El resto de encuentros acabaron con ocho triunfos catalanes y cinco empates.



A la espera de conocer la lista de convocados, Xavi Hernández recupera a Gerard Piqué, que no jugó ante el Elche por acumulación de tarjetas, y muy probablemente a Yusuf Demir, que fue baja de última hora el pasado sábado por una indisposición gástrica.



Siguen de baja Ansu Fati, Memphis Depay, Pedri, Sergi Roberto, Martin Braithwaite y Sergiño Dest. El estadounidense, salvo sorpresa de última hora, aún no estará disponible para jugar ante el Sevilla a causa de una sobrecarga en los abductores que le obligó a perderse el encuentro contra el Elche.