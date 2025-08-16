Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 14:30
Valencia F.C. vs Real Sociedad: partido en vivo por la fecha 1 de Liga de España 2025-2026
Valencia F.C. se enfrenta a Real Sociedad, en Liga de España 2025-2026
Valencia F.C. se enfrenta a Real Sociedad por Liga de España 2025-2026 este 16 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Valencia F.C. vs Real Sociedad: número de goles marcados y partidos jugados
