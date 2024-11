Entrenador del Rayo saca el paraguas tras suplencia de James: "era complejo"

James Rodríguez, al igual que sus compañeros de selección Colombia, regresó a su club tras la doble fecha FIFA del mes de noviembre, el volante colombiano buscaba tener minutos con el Rayo Vallecano, pero lo cierto es que el capitán de Colombia no fue titular ni ingresó como cambio en el juego ante Sevilla.

En los primeros minutos, el conjunto visitante presionó alto, incomodando la salida de balón del Sevilla. Sin embargo, los dirigidos por García Pimienta fueron ganando terreno y al minuto 27 lograron romper el empate. Sow aprovechó un pase desde la frontal del área para enviar el balón al fondo de la red, superando a Augusto Batalla.

La primera mitad cerró con complicaciones adicionales para el Rayo Vallecano, tras la expulsión de Unai López en el minuto 46 por una agresión sin balón, detectada con la asistencia del VAR. Esto dejó al equipo de Iñigo Pérez con diez jugadores para toda la segunda parte.

Con esta victoria, el Sevilla rompió una racha de dos derrotas consecutivas y sumó tres puntos importantes en su lucha por ascender en la tabla. Por su parte, el Rayo Vallecano encadenó su segunda derrota consecutiva y quedó en la mitad inferior de la clasificación.

Ahora, tras la derrota el entrenador habló sobre como su equipo debió enfrentar el compromiso en el que contaron con una baja.

"Era complejo. Es cierto que lo hemos conseguido en otra ocasión últimamente y el año pasado. Uno se imagina el mismo escenario, la dificultad era mayor, jugar fuera de casa con el desastre que ya nos había sometido el Sevilla. No es una cuestión de parecer prepotente pero les veo entrenar, realizamos entrenamientos exigentes y uno es capaz de imaginar que pueden llevar el partido a donde lo han llevado sabiendo que Sevilla en cualquier acción puede penalizarte".

Del mismo modo, el mandamás habló sobre el modo de juego de sus futbolistas y cuestionó las decisiones que terminaron costando la derrota ante el Sevilla.

"Conozco a los jugadores y si en algo hay que felicitarles es porque son tremendamente honrados y limpios. No voy a debatir aquí si han sido tarjetas todas porque realmente ni me acuerdo de las acciones. La acción de Unai no sé si es justa o es injusta porque no la alcanzaba a ver, pero hoy en día cuando ves que el árbitro para el partido y va a revisarla sabes que va a suceder lo que ha sucedido. Luego su reacción a uno le indica que o es justa o está en el límite porque si no cuando uno piensa que no ha hecho algo yo creo que se revela de mayor grado".