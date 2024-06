Escándalo con equipo de Ronaldo: habrá investigación y duras sanciones

El entrenador del Real Valladolid español, Paulo Pezzolano, ha echado más leña al fuego a su ya complicada relación con los aficionados blanquivioletas al denunciar en una entrevista con una radio uruguaya que Valladolid era una ciudad "particular" y que había escuchado cánticos de "sudaca, vete a Uruguay", una situación de desprecio que ha padecido por ser extranjero, ha indicado.



Si ya resultó curiosa su forma de dirigirse a las más de 25.000 personas que se congregaron en la Plaza Mayor de Valladolid para celebrar el ascenso a Primera, cogiendo el micrófono para pedir que cantaran el "Pezzolano, dimisión", ahora sus declaraciones han incendiado aún más la situación.



Según ha explicado el técnico uruguayo en la radio uruguaya Sport 890, en el estadio ha escuchado cánticos de "sudaca, vete a Uruguay" y que, al respecto, la ciudad "era particular", y que algunos habían mostrado ese desprecio hacia él y su equipo técnico por el hecho de ser extranjero.

"Eso ha hecho que mi staff y yo hayamos redoblado esfuerzos, demostrando ese carácter de rebeldía que tenemos los uruguayos y que nos hacen diferentes al resto. Decidí echar sobre mí todo lo malo que hubiera, para proteger a los jugadores, porque también algunos fueron pitados", ha matizado.



También ha incidido en el mal que están haciendo las redes sociales al mundo, "porque se fomenta mucho odio", pero considera que "hay que saber convivir con ello" y que, a pesar de esas voces en contra "en Valladolid la gente es espectacular" y le ha mostrado su cariño cuando ha paseado por la ciudad.



Además, ha contado con el respaldo de "una gran mayoría" y con el del presidente del club, Ronaldo Nazário, que siempre le ha dado su apoyo ya que él también ha vivido una situación parecida y ha tenido que escuchar cómo pedían que se fuera, con el también repetido "Ronaldo, vete ya".



Y, por ello, ha aclarado que aunque cuenta con ofertas de México, Brasil y Medio Oriente su intención es "triunfar en Europa" y puesto que tiene renovación automática con el Real Valladolid, es una oportunidad para seguir creciendo, jugando en la máxima categoría del fútbol español.



Asimismo, preguntado sobre la posible venta del club blanquivioleta por parte de Ronaldo, ha advertido de que "lo más seguro es que lo venda, pero manteniendo su gestión deportiva, por lo que no cambiaría nada internamente".

"Ronaldo quiere que sigamos, cuento con ese apoyo y cuanto más en contra de mí está la gente, más seguiría, y firmaría por cinco años", ha añadido Pezzolano, quien decidirá sobre qué hacer con su futuro en los próximos días si bien ha insistido en que aspira a quedarse en Europa.



Preguntado por estas declaraciones, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha señalado que la ciudad es "tolerante, precursora de los derechos humanos con la Controversia de Valladolid y Bartolomé de las Casas, una ciudad de acogimiento y solidaria".



Ha destacado que en la ciudad viven más de 28.000 extranjeros "un 8% de la población", que saben "cómo son los vallisoletanos, y cómo se vive en una sociedad justa, moderna, que cree en la igualdad y la justicia social, y que es un ejemplo de ello".



Por eso, ha indicado que no puede estar de acuerdo con ese tipo de pensamientos que ha expuesto Pezzolano en las declaraciones realizadas que han hecho que, en redes, se haya convertido en tendencia en España la palabra "fachadolid".



Unas redes en las que los vallisoletanos han criticado la actitud del entrenador blanquivioleta y le han recordado que por el equipo han pasado jugadores y técnicos como Polilla da Silva, Álvaro Gutiérrez, Gustavo Matosas, Germán Hornos, Canobbio o Lucas Olaza, entre otros, que también eran uruguayos, y que no han vivido lo que él relata.