Escándalo en Madrid: robo en tienda del equipo en el Bernabéu

La Policía Nacional investiga el robo producido en la madrugada de este jueves en la tienda oficial del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, donde un grupo de ladrones empotró un coche contra la fachada del establecimiento, según han informado a Efe fuentes policiales.



El atraco se produjo pasadas las seis de la mañana cuando una persona llamó al 091 alertando del robo en la tienda.

Los ladrones empotraron un coche contra la tienda del conjunto madridista y se llevaron en otros dos vehículos todos los productos oficiales con los que pudieron hacerse, entre ellos camisetas y otro tipo de prendas del equipo merengue.



Por el momento, a falta de recuento por parte del Real Madrid, no se sabe el importe de los artículos robados.

La Policía Nacional investiga las circunstancias del suceso visualizando las cámaras de seguridad y revisando las huellas del coche que utilizaron para el atraco, aunque las primeras hipótesis apuntan a que es un vehículo robado.



El estadio Santiago Bernabéu se encuentra en la fase final de las obras de remodelación, que se iniciaron en 2019; mientras, el equipo que entrena Carlo Ancelotti disputa sus partidos en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en el barrio de Valdebebas