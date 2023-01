"Estoy preparado para lo que pueda suceder": Simeone sobre los nuevos fichajes del Atlético

Ya abierto el mercado de invierno desde el lunes, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, está "preparado para lo que pueda suceder" y desea que todo lo que tenga que pasar "en beneficio del club o del equipo, quede zanjado lo antes posible".

"Estoy preparado para lo que pueda suceder. Nosotros somos empleados del club, somos entrenadores y, a partir de lo que suceda en beneficio del club o del equipo, tenemos que estar preparados para tener soluciones", valoró en rueda de prensa.

En cualquier caso, Simeone sí es partidario de que las salidas o entradas que vaya a haber en el mercado de invierno se solucionen cuanto antes.

Álvaro Cervera, el técnico del Oviedo, calificó a Simeone como un "referente". "Agradecer las palabras del 'míster'. Siempre donde ha estado, ha trabajado con mucha seguridad en lo que él cree y lo ha plasmado de la mejor manera en sus equipos", explicó el técnico del Atlético.

"En el Oviedo lo viene haciendo muy bien, con resultados positivos, sobre todo, con una defensa sólida, fuerte, con dos delanteros con experiencia y con gente por banda que trabaja bien, así que no nos imaginamos otro partido que trabajado, competido. Vamos con la ilusión que llevamos en esta competición", abundó.

Joao Félix es duda para el partido de este miércoles. "Ahora nos va a informar el doctor bien, si puede entrenar Joao. Stefan seguramente que no. Y Rodrigo (De Paul) posiblemente hará una parte también de la sesión. Veremos cómo termina el entrenamiento, porque Joao después del partido con el Elche no se entrenó, pese a que tuvimos dos días libres entre medias, y estamos viendo si se puede sumar mañana o no", aseguró.