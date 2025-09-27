Exjugador pidió la salida de Hansi Flick del Barcelona: “No puede seguir”

Sin duda alguna, el Barcelona dio con la elección del director técnico en la temporada pasada. Depositaron la confianza en el entrenador alemán, Hansi Flick que revolucionó al equipo con una dinámica similar a la de Pep Guardiola jugando con calma, tocando el balón y llegando al arco rival con un ataque temible con Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Con las mejores fichas, Barcelona coronó todo a nivel de España ganando la Liga Española, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Sin embargo, quedó en deuda a nivel internacional en la UEFA Champions League eliminados en semifinales por el Inter de Milan que terminó cayendo en la definición del título con el PSG.

Evidentemente, con un equipo estelar, el Barcelona quedó en evidencia después de no lograr hacerse con la UEFA Champions League y eso es lo que compromete al entrenador alemán. Ahora tendrá una nueva chance para intentar dar el golpe en la Liga de Campeones. Su forma de jugar y entender al equipo habla del buen rendimiento que ha tenido, pero hay exjugadores que no están de acuerdo con su continuidad.

JAN TOMASZEWSKI, EXARQUERO POLACO LE DIO CON TODO A HANSI FLICK

El arquero polaco, Jan Tomaszewski, que vistió la camiseta del Hércules de España y que conoce bien el balompié español habló en entrevista con Super Express, canal de Polonia. Sin duda alguna, tocó el tema de Robert Lewandowski, pidió su salida a una exótica liga, y, además, se fue con toda contra Hansi Flick por la deuda pendiente de la Champions League.

Tomaszewski indicó en dicha entrevista que, “el Barcelona tiene una plantilla para el Mundial, en el que ni siquiera participó. Sin duda, tiene una plantilla para la Champions, el trofeo más importante”. Justamente, la Champions es el tema en cuestión que el polaco afirma que debería medir su continuidad o no en la dirección técnica.

Acto seguido admitió que, “por desgracia, el cuerpo técnico debería aguantar hasta el final, y espero que no le amplíen el contrato, porque el señor alemán no está rindiendo muy bien. No puede seguir. Con semejante arma futbolística, debería haberlo ganado todo en Europa, y perdieron contra el Inter, un buen equipo, pero la final 5-0 contra el PSG los dejó en evidencia”.

La dura caída holgada del Inter contra el PSG deja en evidencia a un Barcelona y a un Hansi Flick que salió eliminado en semifinales contra un equipo que se fue humillado en la definición del título ante el equipo francés. No haber jugado el Mundial de Clubes complicó al alemán.

“LEWANDOWSKI DEBE IRSE A ARABIA SAUDITA”; JAN TOMASZEWSKI

Jan Tomaszewski también se refirió a la actualidad de su compatriota, Robert Lewandowski y de lo que debe hacer en su futuro. Antes de empezar la temporada, el ex arquero admitió que lo mejor para su carrera es salir de la institución azulgrana con destino a Arabia Saudita.

Jugar en la liga saudí sería lo mejor, según Jan Tomaszewski, “Robert debería terminar su etapa en el Barcelona ahora mismo y marcharse a un club en Arabia Saudí, como lo han hecho los mejores jugadores del mundo, excepto Messi”. Agregó que, “seamos sinceros, este es el final. Robert no es muy popular en el equipo, y los mejores jugadores del Barcelona no le pasan el balón”.