Falcao García ya es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano. En la tarde del jueves 16 de septiembre el ‘Tigre’ fue presentado a sus nuevos seguidores y los medios de comunicación. El colombiano dijo en la rueda de prensa que de él pueden esperar “pasión y amor con la que afronto mi profesión, esa es la que me trajo al Rayo porque estoy convencido del potencial que tiene el club, de lo que quiero para mi carrera y de los objetivos con la Selección Nacional, después, ojalá le regale muchos goles que es para lo que estamos los delanteros".

Asimismo, luego de el evento, se conoció que el estratega del Rayo, Andoni Iraola tendrá al ‘Tigre’ entre los convocados para enfrentar en la quinta fecha de LaLiga al Getafe: “Falcao ha entrenado bien y estará en la convocatoria. A Falcao lo conocemos todos, lo que le hace especial es su relación con el gol. De cabeza ha venido con la idea de ayudarnos y viene con la idea de ayudarnos”.

Falcao: hora y canal de TV para ver el debut con el Rayo Vallecano

En principio, el técnico dijo en rueda de prensa que se podría dar el debut oficial de Falcao. Por tal razón, para ver al ‘Tigre’ en Sudamerica se puede hacer mediante ESPN3 Sur, Star+. En España es transmitido por Movistar+, Movistar Laliga. En Estados Unidos es por ESPN Deportes+, ESPN+, ESPN Deportes, mientras que en México los encargados son Blue To Go Video Everywhere.

Hay que recordar que este compromiso entre Rayo Vallecano y Getafe se juega en el estadio Vallecas de la ciudad de Madrid, donde el balón correrá apartir de las 7:00 a.m. hora de Colombia.

Por otra parte, en caso de que ocurra algo y Falcao no pueda jugar en esta jornada española, lo más seguro sería que su presencia se dé para la sexta fecha ante el Athletic de Bilbao, partido que se jugará el próximo martes 21 de septiembre del presente año.