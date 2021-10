"Falcao sigue siendo competitivo y con ganas de crecer": no paran los halagos para el 'Tigre'

Alberto García, excapitán del Rayo Vallecano, afirmó en una entrevista con EFE que el conjunto franjirrojo "tiene que disfrutar a través de ser competitivo cada partido".



Tras la victoria del Rayo Vallecano por 1-0 ante el Barcelona, el conjunto dirigido por Andoni Iraola se coloca quinto en liga -a dos puntos del líder- y en posiciones de competición europea.



"Sé lo que significa la victoria para el grupo y para el entorno, porque es un grupo sufridor. Para ellos es una victoria muy importante y representativa. Estoy muy contento de haberla presenciado en el estadio", declaró García.



En relación a esta quinta plaza y el buen estado de forma del equipo madrileño, que todavía no conoce la derrota como local, el exguardamenta cree que "se han juntado el final de la pasada temporada y el buen mercado de verano".

"Más que hablar de algo inesperado, es ese sueño en el cuál se está encontrando el equipo por méritos propios. Y hay que dárselo a la plantilla y al cuerpo técnico", dijo.



García quiso resaltar que la plantilla mantiene muchos jugadores de los que participaron la pasada campaña en segunda: "La suerte es que es un grupo continuista, que mantiene el bloque que consigue el ascenso".



Sobre la importancia e influencia de Iraola en el equipo, García afirmó que "Andoni es un entrenador con las ideas muy claras" y que "desde que llega tiene muy claro lo que quiere plasmar y cómo lo quiere conseguir".



"Es un equipo muy reconocible. Trabaja por y para que su idea se interiorice. Además sabe cuándo quiere ir arriba a apretar y cuando tiene que ser vertical. Es muy atractivo de ver y se ha dado todo para que Iraola tenga una plantilla larga", añadió.



Radamel Falcao marcó el tanto que dio los tres puntos a los vallecanos en el encuentro frente al conjunto blaugrana: "Se junta lo mediático de Radamel y el rendimiento. Al final se ve un futbolista competitivo y que quiere seguir creciendo", expresó García.



El Rayo vive en un sueño del que no quiere despertar, a no ser "que se acabe la liga hoy", bromeó. "Le veo recorrido a este equipo. La primera división es muy dura, y creo que tienen que seguir con la dinámica de seguir día a día y partido a partido".

"El secreto del equipo es seguir sin despertarse de ese sueño, pero basándolo en ir en el partido a partido, con la ilusión de sacar puntos de todos los campos para mantenerse ahí", insistió el ahora comentarista de televisión.



La victoria del Rayo la destitución del neerlandés Ronald Koeman de su cargo como entrenador, algo que también valoró García.



"La cuerda en el fútbol hoy en día se rompe por la misma parte. No se recuerda un Barcelona en esa zona de la tabla. Es un gran club que no vive su mejor momento y son las consecuencias, sin conocer desde dentro, de un momento complejo", sentenció.