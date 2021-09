Falcao sufre boicot en su presentación y Pedrerol se molesta en El Chiringuito

La presentación de Falcao García en el Rayo Vallecano generó todo tipo de comentarios a favor y en contra por el ambiente que tuvo el escenario deportivo. Los hinchas del club español estaban contentos por la llegada del 'Tigre', pero señalaron fuertemente al presidente, Martín Presa.

Fue un momento incómodo para el colombiano, que incluso tuvo que pedir el favor de que dejaran continuar la ceremonia. No obstante los chiflidos y cánticos eran cada vez más fuertes, aunque los fanáticos dejaron claro que no era en contra de Radamel, solo lo hicieron porque no están de acuerdo con la gestión del dirigente.

Por supuesto, este hecho generó un sin número de comentarios por parte de la prensa de España. El reconocido programa 'El Chiringuito' tuvo un espacio especial para cubrir la noticia. Su presentador Josep Pedrerol no se quedó callado y lanzó fuertes críticas.