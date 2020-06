Felipe Melo confesó el increíble motivo por el que no jugó en Real Madrid

Uno de los zagueros más importantes y populares del fútbol sudamericano en la actualidad es el brasileño Felipe Melo, quien defiende los intereses de Palmeiras y en repetidas ocasiones ha sido vinculado con un posible fichaje a clubes como Boca Juniors; sin embargo, parece que su laureada carrera deportiva la terminará en Brasil.

Popular por su juego fuerte y sus patadas, pero también por sus temperamento y liderazgo, Felipe Melo aprovechó la cuarentena suya en Brasil para contar algunos detalles sobre su paso por el fútbol europeo y los motivos de su fichaje frustrado por el Real Madrid en diálogo con el diario As de España.

"Pude haber fichado por el Real Madrid, eso me dijo mi agente, cuando estaba en el Mundial. Pero con lo que pasó en cuartos... La expulsión acaba con que no se hace lo del Real Madrid. Pero son cosas que pasaron y que tenían que pasar. Todo lo que ocurrió me ayudó a crecer como hombre, como jugador, como profesional, como padre, como esposo... Agradezco mucho a Dios todo lo que pasó y está pasando en mi vida", señaló el central brasileño recordando la expulsión que sufrió ante Holanda en Sudáfrica.

"Jugar en el Madrid le gusta a todo el mundo. Cuando te llama el Madrid o el Barcelona lo tienes que dejar todo y jugar. Son dos equipazos, dos clubs increíbles. Me hubiese gustado jugar en el Real Madrid. Cuando yo estaba en la Fiorentina recuerdo que me llamó el Inter”, luego hizo un recuento de los equipos más importantes para él.

Y cerró agradeciendo al equipo turinés: “Yo quería ir al Inter, no a la Juve. Pero al final la Juve pagó la cláusula y fue allí. Y agradezco mucho a la Juve porque conocí el mundo Juventus. Estuvo fenomenal. Para mí está entre los cinco mejores clubs del mundo".