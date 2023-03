Figura del Real Madrid se hartó de los rumores y dejó claro cuál es su futuro

En los últimos años, el Real Madrid ha contado con un equipo de figuras importantes que le devolvieron la grandeza a la institución merengue a nivel continental, tal como se demuestra en sus más recientes cinco títulos de la Champions League.

Un jugador que ha sido clave en el esquema del equipo merengue es Luka Modric. El croata llegó a Valdebebas en agosto de 2012; a partir de allí, se convirtió en un jugador imprescindible para el mediocampo de los madridistas.

Le puede interesar: [Video] Pánico total en 10 minutos con jugador que se desplomó en pleno partido

Modric termina su contrato con el Real Madrid en junio de 2023. Esto hizo que se manejara la posibilidad de continuar su carrera en Arabia Saudita; más exactamente, en el Al-Nassr, donde juega su excompañero de club Cristiano Ronaldo.

Justamente, al mediocampista le preguntaron por esta posibilidad en la concentración de la Selección de Croacia. Allí dejó claro que su deseo es continuar su carrera en el Real Madrid.

"Todos me preguntan eso, creo que me estoy aburriendo con las mismas respuestas. Saben cuál es mi deseo, ojalá se cumpla y es quedarme en el Real Madrid. Todo lo demás son rumores de los medios. Lo he dicho 100 veces, pero lo repetiré por 101. Mi deseo es quedarme en el Real Madrid", puntualizó a los medios de su país.

Vea también: Cristiano se volvió un 'tormento' para sus amigos: otro jugador que no aguanta más sus llamados

Modric se ha convertido en uno de los jugadores más exitosos del Real Madrid en los últimos años, al punto que ganó 24 títulos con la camiseta merengue. Asimismo, fue distinguido en 2018 con el Balón de Oro por su gran actuación con el equipo español y con su selección en el Mundial de Rusia.

Este sábado, Croacia se enfrentó a Gales en duelo correspondiente a las Eliminatorias para la Eurocopa 2024. Luka Modric estuvo presente en este encuentro que terminó con empate a un gol entre ambos conjuntos.

Otras noticias

¿Quién fue Ayrton Senna?