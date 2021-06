Florentino Pérez a Sergio Ramos: “Esta siempre será tu casa”

“Tenías 19 años, unos pocos partidos en Primera y unas ganas inmensas de comerte el mundo. Fue mi primer fichaje de un jugador español para el primer equipo. Un chico de Camas con una determinación por triunfar inmensa. No fue sencillo, pero estábamos convencidos de que su llegada iba a marcar una época”, rememoró.



El presidente quiso destacar los valores que ha representado Sergio Ramos: “Has trazado una de las trayectorias más espectaculares de la historia de nuestro club. Me siento enormemente orgulloso de lo que has conquistado. Has sido una referencia para nuestros aficionados y eres una de las grandes leyendas del Real Madrid”.

Lea también: Sergio Ramos no seguirá en el Real Madrid



“Has sido nuestro capitán emblemático durante años. Los madridistas te llevarán siempre en su corazón y te tendrán siempre presente en su memoria como un jugador que no se rinde nunca. Gracias a todo lo que has dado por nuestro club y por defender nuestra camiseta hasta el final”, amplió.



Además, Florentino recordó el momento más icónico de la carrera de Sergio Ramos en el Real Madrid: “En cualquier rincón del mundo siempre serás el hombre de la Décima. Tu minuto 93 en Lisboa será un símbolo para lo que representa la historia de este club”.



Al acabar el acto, el Florentino Pérez le entregó la insignia de oro y brillantes del conjunto blanco y posteriormente se fotografió, junto a su familia y al presidente, rodeado de los 22 trofeos conquistados.