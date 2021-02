Font le envía un mensaje a Joan Laporta antes de las elecciones del Barcelona

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font consideró que, en las elecciones del próximo 7 de marzo, los socios no pueden votar "bajo la percepción de un sextete de hace 12 años", el cual se logró bajo el mandato de Joan Laporta.

"La televisión del club quiso organizar un debate entre candidatos con buen criterio y uno de los candidatos (Laporta) no quiso ir sin justificar su postura y faltando el respeto a los socios. Creo que hay una voluntad de que la gente vote basándose en percepciones", añadió en este sentido Font en la rueda de prensa que dio en su sede electoral del Olivia Balmes Hotel de Barcelona.



Así, Font reiteró que es "importante" que haya debates entre los tres candidatos: "No sirven tan solo los debates sectoriales que ha habido, porque 20.000 socios votarán por correo sin haber visto un debate entre los tres candidatos".



Por otro lado, Font desveló una encuesta realizada por la empresa GAPS con 1.239 socios y socias en tres oleadas: última semana de diciembre, mediados de enero y mediados de febrero. Esta, según el candidato, concluyó que "hay más de 35.000 socios que aún no tienen decidido su voto y los que lo tienen plenamente decidido son una minoría".



Además, Font aseguró que la intención de voto de los socios hacia su candidatura ha ido creciendo en cada una de las oleadas de la encuesta. "Hemos roto la barrera de que el socio nos conozca", apuntó.



La encuesta también explica que "tres cuartas partes de los socios sufren por el hecho de que el club pueda convertirse en una sociedad anónima deportiva".



Preguntado por la insinuación de Joan Laporta sobre que podría abordar el fichaje del jugador del Borussia Dortmund Erling Haaland, Font respondió que "generar expectativas sobre alguna de las estrellas que nos ha deslumbrado esta semana en la Champions es irresponsable porque no es posible ficharla".

En este sentido, Font añadió que "hace unas semanas el mismo candidato no quiso fichar en el mercado de invierno a Éric García porque no hay dinero en la caja".



Pero Font admitió que "como futbolero" le encanta Haaland "y desde la salida de Luis Suárez la estructura deportiva tiene claro que se necesita reforzar la delantera".