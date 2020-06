Freddy Rincón arremetió contra James por su suplencia en el Real Madrid

A propósito del regreso de la Liga Española en medio de la pandemia y de una nueva negativa de Zidane a James en el Real Madrid al no darle minutos contra Eibar, a pesar de hacer cinco cambios, se conocieron unas declaraciones de Freddy Rincón, donde comparó la situación del volante con lo que él vivió años atrás en el Real Madrid.

“No colocaría mi situación igual a la de él, porque James ha tenido muchas más oportunidades, lo que pasa es que toca mirar cada uno cómo la toma. Yo hubiera querido tener la mitad o un 20% de las oportunidades que tuvo él, pero creo que eso va con cada uno y lo que hablan de él, cuando da motivos les da muchas oportunidades a que los periodistas o a que la gente hable. Cuando uno no da motivos, lógico que no tienen de qué hablar porque qué van a inventar si no saben nada. Uno tiene que cuidarse, la profesión del futbolista o cualquiera que sea es de cuidado y uno poder llevar las cosas de la mejor manera posible”, señaló el exfutbolista e ídolo de la Selección Colombia en diálogo con el ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali.



Además, habló sobre el racismo y discriminación que sufrió, no solo en España; sino también en Colombia: “Quiero ser muy claro en las cosas porque a veces uno no puede cerrar la ventana sabiendo que tiene enemigos adentro. Esa cuestión de discriminación la sentí desde Colombia, o sea que el final fue España, no voy a decir que aquí fue todo color de rosa. Sentí discriminación en Cali, la sentí en Bogotá, la sentí en otras partes, eso no hacía parte del fútbol y cuando llegué a Real Madrid estaba más maduro en esa cuestión porque en mi país ya había sucedido. No le voy a echar la culpa a Madrid, sabiendo que en mi casa también pasó”.

Cabe señalar que Freddy Rincón llegó al Real Madrid en 1995 luego del Mundial de Estados Unidos. Sin embargo, aunque era una prometedora figura, solo tuvo algunos partidos y no anotó goles, por lo que el cuadro merengue decidió transferirlo al fútbol de Brasil.