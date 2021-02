Granada vs Atlético de Madrid: horario y dónde ver en vivo; fecha 23 de LaLiga

"La defensa es nuestra fuerza", gritaba en la sesión del jueves Diego Simeone, enfocado y ocupado en los seis goles en contra en las últimas cuatro jornadas que alertan al Atlético de Madrid en su visita del sábado a Granada; una prueba de líder y carácter contra un adversario muy fiable en su territorio de Los Cármenes y con el Real Madrid y el Barcelona al acecho.

Nadie pone en duda aún su primera posición, de la que no se ha movido en ninguna de las últimas diez citas del campeonato, pero la distancia ha bajado -son cinco puntos sobre el Real Madrid y ocho sobre el Barcelona con dos y un choque menos, respectivamente-, igual que la producción de juego y el rendimiento defensivo.

Siempre primordial para Simeone, el equipo ha perdido fortaleza atrás en las últimas semanas, no sólo por la cantidad de tantos en contra, sino por la brecha que surge de la comparación con las diez primeras jornadas. En ellas recibió dos goles. En las diez últimas, diez. Entonces dejó su portería a cero ocho veces; luego, sólo lo ha hecho en tres ocasiones.

Ha recibido goles en cada uno de sus últimos cuatro choques de Liga, pero, sobre todo, su rival se adelantó antes en tres de sus cuatro compromisos más recientes, además en el mismo tramo del encuentro: en Eibar (1-2) sufrió el 1-0 en el minuto 11; con el Valencia, al que doblegó 3-1, encajó el 0-1 en ese mismo instante; y contra el Celta, con el que igualó 2-2, recibió el 0-1 en el 13.

Hasta ese empate, ni el indudable bajón de juego ni la creciente vulnerabilidad defensiva habían tenido efecto en su puntuación, que no se había resentido nada -había sumado ocho triunfos consecutivos- por una razón por encima de cualquier otra: la eficacia ofensiva de Luis Suárez, con once goles en las últimas nueve jornadas de Liga.