Guardiola podría tenderle la mano al Barcelona: el jugador con el que sueña Xavi

La crisis financiera que se vive en el FC Barcelona no viene sola. De hecho, tal vez las bajas y la incapacidad de fichar en este mercado por preservar la estabilidad financiera del club han influido drásticamente con los resultados conseguidos últimamente.

Sin duda alguna, la lesión de Gavi con la selección de España pegó fuerte en el club, que ahora se traza objetivos en el mercado de fichajes con la necesidad de encontrar a un volante idóneo que pueda cubrir el puesto que ha dejado momentáneamente el joven español. Por esta razón, son varios los nombres que manejan los directivos del plantel.

Vea también: Barcelona podría perder a un capitán: dos clubes ofertarán por él

Uno de ellos es André, del Fluminense, campeón de la Copa Libertadores y subcampeón del Mundial de Clubes contra el Manchester City. Justamente, el equipo dirigido por Pep Guardiola podría ayudar al Barcelona con Kalvin Phillips, un volante de marca que llama la atención en el conjunto blaugrana.

La situación actual del Barcelona no permite que se hagan grandes operaciones en el mercado y el objetivo sería conseguir cesiones por seis meses para, por lo menos, reforzar sus líneas. Kalvin Phillips ya habría dado un visto bueno al interés del club catalán y sabe que debe salir del Manchester City para ganar minutos de cara a la Eurocopa de Alemania en 2024.

Le puede interesar: Barcelona alista el remplazo de Xavi: un ídolo llegaría como técnico

No obstante, el camino para quedarse con el mediocentro ex Leeds United no sería sencillo. En primer lugar, no es solo el Barcelona quien lo quiere. Juventus y Crystal Palace buscan la cesión del inglés, y, en segundo lugar, el West Ham quiere comprarlo, algo que en el City no se ve con malos ojos.

El tema financiero haría que el club español busque una cesión gratuita en la que solo haya que pagar la ficha del jugador. Otro problema, pues no lo soltarían por esa vía. Sin embargo, Pep Guardiola podría ser un eje fundamental para los anhelos del Barcelona, sabiendo que es una posición que necesitan con urgencia.