Lun, 24/11/2025 - 11:57
Guerra interna en el Real Madrid: Vinicius no renovaría si sigue Xabi Alonso
Todo parece indicar que el extremo brasileño y el entrenador español no tienen una buena relación.
En el Real Madrid todo parecía color de rosa en el inicio de temporada, un equipo que sumaba puntos, con un jugador imparable como Mbappé, sin conflictos e imponiéndose en partidos importantes, sin embargo, todo parece haberse dañado en la interna del equipo en las últimas semanas y se debería por la mala relación que tiene un grupo de los jugadores con el entrenador.
En el Madrid se están dando cuenta que Xabi Alonso no es Ancelotti.
Vinicius se planta: No renueva mientras esté Xabi Alonso
Según informó The Athletic Vinicius se habría puesto firme con Florentino Pérez y habría asegurado que no renovará con el Real Madrid mientras su relación Xabi Alonso siga así. El extremo brasileño lleva dilatando su renovación desde el verano y parece que ahora lo está usando como arma de doble filo con la dirigencia merengue. Es de conocimiento público que la relación entre el estratega español y Vini nunca ha sido la mejor, sobre todo cuando se viene a la cabeza el show que armó el jugador tras ser sustituido en el clásico.
En el equipo de la capital todo parece haberse torcido, los malos resultados de las últimas fechas ahora se suman a que informan que una parte del vestuario no está cómodo con el entrenador, unos porque no cuenta con ellos y no juegan y otros porque el cambio entre Xabi Alonso y Ancelotti ha sido demasiado drástico.
¿Berrinche de Vini o realidad del Madrid?
Si bien Vinicius es conocido por sus gestos y acciones extradeportivas, todo indica que esta vez tiene razón con sus exigencias, no tanto de sacar al entrenador, porque tampoco es lo que busca, sino más bien de arreglar la situación. Xabi Alonso así sea el entrenador tiene que entender que está dirigiendo a un Real Madrid lleno de estrellas, con egos, con personalidades y con situaciones, implantar un "régimen" en una plantilla así es dañar la sincronía y armonía de un equipo que solo necesita que sus figuras estén cómodas para que el plan funcione.
Vinicius no está dispuesto a renovar y en poco más de un mes ya podrá negociar libremente con el club que desee, debe el Real Madrid preocuparse por renovar al brasileño o por mantener al entrenador tal como está.
