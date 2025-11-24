Guerra interna en el Real Madrid: Vinicius no renovaría si sigue Xabi Alonso

Vinicius se planta: No renueva mientras esté Xabi Alonso

Según informó The Athletic Vinicius se habría puesto firme con Florentino Pérez y habría asegurado que no renovará con el Real Madrid mientras su relación Xabi Alonso siga así. El extremo brasileño lleva dilatando su renovación desde el verano y parece que ahora lo está usando como arma de doble filo con la dirigencia merengue. Es de conocimiento público que la relación entre el estratega español y Vini nunca ha sido la mejor, sobre todo cuando se viene a la cabeza el show que armó el jugador tras ser sustituido en el clásico.

En el equipo de la capital todo parece haberse torcido, los malos resultados de las últimas fechas ahora se suman a que informan que una parte del vestuario no está cómodo con el entrenador, unos porque no cuenta con ellos y no juegan y otros porque el cambio entre Xabi Alonso y Ancelotti ha sido demasiado drástico.