Hansi Flick habló de su futuro en Barcelona y defendió a jugadores criticados

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, defendió este miércoles al defensa uruguayo Ronald Araújo tras las críticas recibidas por los dos últimos dos goles del Inter de Milán (4-3) en la vuelta de las semifinales de la Champions, en los que estuvo implicado y desencadenaron la eliminación de la competición.

"No me gusta lo que pasó con Ronald. He hablado con él porque es mi jugador y yo siempre protejo a los míos. Todos cometimos errores en ese partido. Todos cometemos errores. Todo va sobre el respeto y eso no es respeto. Tenemos que protegerle", afirmó Flick, en rueda de prensa de previa ante el Espanyol en Cornellà.

