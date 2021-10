Hora y canal para ver a Falcao ante Barcelona este miércoles EN VIVO

Tras la dolorosa derrota del domingo en el Clásico ante el Real Madrid, el FC Barcelona intenta resurgir ante otro equipo de la capital, el miércoles en su visita al Rayo Vallecano en la 11ª jornada de LaLiga española.

RAYO VALLECANO VS BARCELONA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Rayo Vallecano vs Barcelona se puede ver en directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia, Star+, DIRECTV Sports App. En Latinoamérica lo puede apreciar en Bet365. En Estados Unidos transmite Paramount+, TyC Sports Internacional y en México lo ve por Blue To Go Video Everywhere. En España se puede ver por Movistar+, Movistar Laliga, Movistar Laliga 3. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Argentina: 2:00 pm

Colombia: 12:00 pm

Estados Unidos: 12:00 pm (este), 9:00 am (pacífico)

España: 7:00 pm

El equipo azulgrana mantiene una trayectoria muy irregular desde el inicio de esta temporada, marcada más por las decepciones que por las alegrías, y necesita los tres puntos en el estadio de Vallecas para no descolgarse más de la pelea por el título.

El Barca es noveno, con 15 puntos, a 6 del líder (Real Sociedad) y a 5 del segundo, el Real Madrid.

Frente a ellos tendrá a un Rayo que es un recién ascendido a la élite española pero que está respondiendo muy bien en esta Liga, ayudado por su astro colombiano Radamel Falcao. Es séptimo, incluso con un punto más que el Barcelona.