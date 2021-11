Hora y canal para ver a Falcao ante Mallorca este lunes EN VIVO

El Rayo Vallecano, invicto en su estadio y con la duda del colombiano Radamel Falcao, recibe esta jornada al Mallorca, que afronta su viaje a Madrid con siete bajas.

RAYO VALLECANO VS MALLORCA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Rayo Vallecano vs Mallorca se puede ver en Star+. En Latinoamérica lo puede apreciar en Bet365. En Estados Unidos transmite ESPN+ y en México lo ve por Blue To Go Video Everywhere. En España se puede ver por Movistar Laliga, Movistar+. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Argentina: 5:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

España: 9:00 pm



El Rayo, que ha completado un excelente primer tercio de temporada y está alejado del descenso, afronta un nuevo partido en su estadio, dónde se mantiene invicto en lo que va de temporada con cinco victorias y un empate.



El objetivo es seguir su racha triunfal para acercarse al objetivo, la permanencia, que cifran en 40 puntos, el doble de los puntos que hasta el momento han sumado.



Para este partido, Andoni Iraola cuenta con la nueva baja del centrocampista senegalés Pathé Ciss, que se ha lesionado durante la última semana de entrenamiento.



La duda reside en el colombiano Radamel Falcao, que se lesionó en la última jornada durante el partido frente al Real Madrid, el pasado 6 de noviembre, y se recupera de una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. Su evolución es buena y su presencia en el partido no está descartada, según dijo Iraola.



Aún así, el técnico vasco maneja dos opciones para suplir a Falcao con el español Sergi Guardiola y el francés Randy Nteka, ambos a la sombra del colombiano desde su llegada al club a principios de septiembre.



De los dos, Nteka es el que más continuidad ha tenido hasta el momento. Lleva disputados 13 partidos, seis como titular, y ha marcado tres goles en 613 minutos. Guardiola, por su parte, solo ha participado en ocho partidos, dos como titular, y un gol en 197 minutos.



Enfrente estará el Mallorca, que afronta con siete bajas la complicada salida a Vallecas, con el objetivo de conquistar la segunda victoria a domicilio tras el triunfo (0-1) ante el Alavés en la segunda jornada del campeonato.



En el duelo de dos equipos recién ascendidos, Luis García Plaza no podrá contar con los lesionados Take Kubo, Antonio Raillo, Lago Junior, Salva Sevilla y Matthew Hope. Tampoco viajarán a Madrid el meta Dominik Greif, positivo por coronavirus, ni Idrissu Babá, sancionado por acumulación de amonestaciones.



El propio García Plaza no estará en el banquillo -le sustituirá su segundo Pedro Rostoll- al cumplir su segundo partido de sanción tras su expulsión en Cádiz.



La lista de ausentes ha obligado al técnico madrileño a recurrir a jugadores del filial como los porteros Leo Román y Pere Joan, el central Josep Gayà y el extremo Javier Llabrés.



Pese a todo, el equipo balear no descarta dar la sorpresa en Vallecas teniendo en cuenta de que ha salido airoso en estadios tan complicados como los del Valencia (2-2) y Cádiz (1-1), donde se dejó cuatro puntos en el tiempo de descuento.



En la salida a Anoeta (1-0) también mantuvo el empate hasta el último minuto y solo cayó con claridad en las visitas a San Mamés (2-0) y el Santiago Bernabeú (6-1).



Las bajas obligarán a García Plaza a realizar cambios, el más importante de ellos en el centro del campo, donde Babá y Salva Sevilla estaban desempeñando un rol fundamental. Íñigo Ruiz de Galarreta y Rodrigo Battaglia se perfilan como titulares, aunque también Aleix Febas puede tener su oportunidad.