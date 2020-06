Todo listo para el regreso de la liga española y cinco colombianos esperan la oportunidad de estar en cancha, luego de casi tres meses de cuarentena. Unos tendrán mayor oportunidad que otros pensando en el remate de temporada, la cual definirá al campeón, a los clasificados a copas europeas, pero también a los equipos que pelearán por no caer a la segunda división.

Celta de Vigo vs Villarreal podría tener el mano a mano de Jeison Murillo enfrentando como local al delantero Carlos Bacca. El encuentro se disputará el próximo sábado 10 am con transmisión del canal estadounidense ESPN.

Ahora bien, Barcelona, el líder de la tabla de posiciones deberá viajar a Mallorca. Allí podría tener minutos el colombiano Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández, quien ya sabe lo que es marcarle gol al conjunto blaugrana. Será el sábado a las 3 pm.

De igual manera se espera algún tipo de reaparición por parte del lateral Santiago Arias con el Atlético de Madrid. El cuadro ‘colchonero’ enfrentará a Athletic Bilbao iniciando la jornada dominical a las 7 de la mañana, hora Colombia (DirecTV).

Hora y canal para ver a los colombianos en el regreso de la liga española; fecha 28

Sábado 13

Espanyol (Bernardo Espinosa) vs. Alavés - 7:00 a.m. (ESPN)

Celta (Jeison Murillo) vs. Villarreal (Carlos Bacca) - 10:00 a.m. (ESPN)

Mallorca (Cucho Hernández) vs. FC Barcelona - 3:00 p.m. (ESPN 2)

Domingo 14

Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid (Santiago Arias) - 7:00 a.m. (DirecTV)

Real Madrid (James Rodríguez) vs. Eibar - 12:30 p.m. (DirecTV)