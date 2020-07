Insólito: le encontraron un 'doble' femenino a James en el fútbol italiano

La imagen y rumores en torno al mediocampista colombiano James Rodríguez siempre son tema de conversación en Europa debido a las constantes polémicas que ha tenido en el Real Madrid, sumado a la incertidumbre sobre su futuro y los equipos que lo podrían fichar de cara al próximo mercado.

Pero James ahora ha hecho ruido en redes sociales por una increíble particularidad. Los fanáticos del fútbol le encontraron un ‘doble’ femenino al mediocampista merengue; suena extraño, pero es así. Todo esto tras una publicación que realizó AS Roma este martes en sus redes sociales oficiales.

El equipo de la capital de Italia publicó un video con la portera Rachele Baldi, quien fue recientemente contratada para el equipo femenino de la ‘loba’ para la temporada 2020/21. En medio de las palabras que decía la guardameta, aparecieron numerosos comentarios asemejando su rostro con el de James Rodríguez.

En materia deportiva, sobre el colombiano por ahora no hay mucho que decir. Lo más probable es que no seguirá en Real Madrid por las diferencias con el entrenador, pero como aún tiene un año más de contrato; deberá esperar ofertas que seduzcan al cuadro merengue para irse. Manchester United y Atlético de Madrid son algunos de los candidatos.

“I really want to keep improving, and this club will give me every opportunity to develop and be the best I can be."



Goalkeeper Rachele Baldi explains her decision to join the Giallorosse! 💪

#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/MeFTdH97V8