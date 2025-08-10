Isco sufrió fractura en Betis: Cucho Hernández y Deossa pierden a socio

El internacional español Isco Alarcón, que sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada, el disputado por el Betis el sábado en el estadio de La Rosaleda ante el Málaga (3-1), padece "una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo".

El club sevillano ha emitido este domingo un comunicado en el que señala que "tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo" y que "se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto".