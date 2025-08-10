Cargando contenido

Isco Alarcón
Isco Alarcón, figura del Betis que sufrió fractura.
AFP
Liga Española
Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 08:10

Isco sufrió fractura en Betis: Cucho Hernández y Deossa pierden a socio

El mediocampista estará de baja entre tres y cuatro meses.

El internacional español Isco Alarcón, que sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada, el disputado por el Betis el sábado en el estadio de La Rosaleda ante el Málaga (3-1), padece "una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo".

El club sevillano ha emitido este domingo un comunicado en el que señala que "tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo" y que "se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto".

Lea también
Image
Andrés Llinás, futbolista colombiano

Millonarios se ilusiona con Andrés Llinás: alentador mensaje

Ver más
Lea también
Image
Miguel Ángel Borja, delantero colombiano en River Plate

Miguel Ángel Borja dio pistas de su futuro ¿Vuelve al FPC o sigue en River?

Ver más

"El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso", apunta el Betis en su escrito, en el que no especifica el período de baja, aunque es seguro que se prolongará como mínimo varias semanas.

El malagueño sufrió un golpe, en la primera parte del encuentro ante el Málaga, en el tobillo izquierdo, el mismo que se operó la pasada campaña, y ya no salió en la segunda, para posteriormente abandonar el estadio con muletas y un fuerte vendaje en la zona afectada.

Es una baja importante para el conjunto que entrena el chileno Manuel Pellegrini, que disputará la primera jornada de LaLiga 2025-26 el lunes 18 de agosto en el campo del Elche.

Fuente
EFE
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Isco

Isco

Imagen
Real Betis

Real Betis

Imagen

Nelson Deossa

Imagen

Cucho Hernández

Cargando más contenidos

Fin del contenido