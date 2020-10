Jackson Martínez y cómo quedó su relación con Simeone

Tras un paso efímero por el Atlético de Madrid, el delantero colombiano, Jackson Martínez, recordó su estadía en el conjunto colchonero y habló sobre la vida que lleva actualmente.

Jackson Martínez alcanzó a tener una relación amorosa con las redes contrarias; tanto así que paso por el Independiente Medellín, “Atleti” de Madrid, el Porto de Portugal y Guangzhou Evergrande de China donde logró mostrar el potencial que tenía. Sin embargo, las lesiones del oriundo de Chocó hicieron que su carrera cayera en pique y la relación con el arco rival se diera por terminada.



Para Jackson, su paso por el Atlético de Madrid no fue lo que él esperaba, ya que no logró demostrar el por qué había sido fichado, sumado a la confianza que le otorgó la junta directiva y su exentrenador, Diego Simeone. Según “Cha Cha Chá”, le hubiera gustado quedarse. Sin embargo, existen situaciones en los clubes que "no pueden controlar los jugadores"; no obstante, dejó claro que “mientras yo no vea que las personas implicadas den una explicación que sea mentira, yo no voy a dar detalles minuciosos. Hablar de eso no lo veo necesario”.



Por otra parte, Martínez se refirió acerca de la relación que tuvo con el 'Cholo' Simeone, quien por una u otra razón no le dio los minutos suficientes para demostrar las condiciones que tenía. “No tuve ningún problema. Le comenté que me diera partidos y yo iba a responder. Las cosas no salieron como a todos nos hubiera gustado. No tuve la oportunidad de demostrar durante un tiempo más largo lo que podría haber hecho como jugador”, comentó el delantero.



Finalmente, en la entrevista hecha por el medio Noticias Vamos, el ahora cantante religioso dejó ver cómo ha cambiado su vida, bienestar y mentalidad gracias a su nueva profesión. “En un momento crítico de mi carrera, cuando tengo dos cirugías. Eso provocó que yo alargase por dos años estar fuera de la cancha sin competir y en ese tiempo me dediqué un poco más a escribir y tomé la decisión de lanzar un álbum”, dijo.