James compartió un hilo de twitter y le dejó un 'vainazo' al Real Madrid

La salida de James Rodríguez fue una de las más intensas polémicas en el Real Madrid durante el final de la temporada pasada y el mercado de fichajes. Aunque el colombiano no tuvo la continuidad y el aporte esperado, su nombre aún dividía la opinión y varios fanáticos querían que él continuara en el elenco merengue.

Sin embargo, la relación entre James y Zidane fue imposible de arreglar en Real Madrid y el colombiano decidió marcharse al Everton de la mano del mejor técnico que tuvo en Europa: Carlo Ancelotti. Todo esto sigue generando comentarios y críticas en Real Madrid y ahora el propio James se involucró.

El mediocampista colombiano sorprendió este lunes compartiendo un hilo desde su cuenta oficial de twitter donde se explicaba por medio de estadísticas que realmente él no fracasó en Real Madrid y que su paso fue muy bueno, especialmente en la temporada 20214/15 con Ancelotti.

El hilo estadístico fue publicado en inglés por una cuenta llamada “TotalKroos” que se describe como fanática Tony Kroos y James Rodríguez. El colombiano la citó desde su cuenta oficial y desencadenó números comentarios.

it was not bad😝👍🏼 https://t.co/z5wmfb3wVZ