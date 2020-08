James confesó que pensó en retirarse del fútbol: "Tenía días que lloraba solo"

James Rodríguez es uno de los grandes jugadores que ha sacado el fútbol colombiano en los últimos 10 años. El futbolista, que ahora se encuentra en el Real Madrid y espera definir lo más pronto posible su futuro deportivo, confesó en una entrevista realizada con Daniel Habif, que estuvo a punto de dejar el fútbol profesional.

El volante ha vivido complicados momentos en su carrera, pero ninguno como cuando estuvo en Banfield de Argentina. El volante confesó que cuando a penas llegó al 'taladro' pasó por cosas muy complicadas que estuvieron cerca de hacerlo desistir de la posibilidad de jugar el fútbol profesional.

James en ese momento tenía 15 años, estaba solo y no ganaba buen dinero... "Fue bastante duro, tenía días que lloraba solo, no tenía casi plata para poder llamar, fueron casi seis meses así, fue algo duro. Ya cuando vieron que jugaba bien, me hicieron un contrato, por lo menos tenía con qué llamar a mi madre. Yo (con 15 años) vivía solo en un apartamento, en Banfield, luego empecé a jugar, tuve un contrato bueno, alquilé una casa y pude estar con mi madre", confesó el colombiano.

Por supuesto, ese aspecto personal de estar lejos de sus seres queridos le afectaron, pero también lo volvieron más fuerte para luchar y superar las adversidades, destaca él.

"Los primeros meses en Banfield dije ‘me voy’, y el padrastro mío me dijo que me quedara, que tuviera paciencia que todo iba a cambiar. Hay gente que te critica porque tienes contratos altos y cosas, pero no saben por lo que uno tuvo que pasar. Cuando cuentas esto es más fácil, pero ve y vívelo", concluyó.