James, contundente sobre regresar al Real Madrid: "Nadie me quiere ahí"

James Rodríguez ha sido noticia en los últimos días tras estrenarse en la popular plataforma Twitch, donde mientras juega en línea responde a algunas inquietudes de varios fans. Precisamente uno de los comentarios de un jugador fue sobre la opción de que el colombiano regrese en algún momento al Real Madrid.

"En el Real Madrid, James. Tienes que venir de nuevo", dijo un fanático entre risas. La respuesta del volante del Everton fue contundente y cerró todo tipo de posibilidad para retornar al 'merengue'. "Ya no me quiere nadie ahí. Ya no me quiere nadie ahí", afirmó el 'cafetero' y dejó el tema ahí sin explicar bien su argumento.

Por supuesto esta respuesta generó polémica y le dio la vuelta a la prensa deportiva, incluso se volvió noticia en los medios españoles que recuerdan el paso del 'cafetero' por el Real Madrid.

Hay que recordar que el mediocampista de la Selección Colombia estuvo en dos épocas con el conjunto blanco español: en su primer paso marcó la diferencia hasta que llegó a la dirección técnica Rafael Benítez, momento en el que empezó a ser relegado.

Posteriormente el arribo de Zinedine Zidane lo dejó finalmente en la banca e hizo que él saliera al Bayern Múnich, club donde tuvo un gran nivel en su primer año. A pesar de todos los contratiempos, Rodríguez regresó al Madrid para la temporada 2019/2020 con la esperanza de hacer cambiar la opinión al entrenador francés.

Sin embargo, esto no ocurrió y fue más relegado aún. Su suplencia se juntó con las lesiones que no lo dejaron brillar, pues pasó varias semanas fuera de las canchas con problemas físicos.