James en el Madrid: Estudio lo pone como el más determinante de la historia

James, por encima de Figo, Kroos y Özil

El trabajo fue elaborado por José María Cordero y Daniel Santín, quienes aplicaron un modelo de economía aplicada a más de 70 años de historia del fútbol español. Entre los futbolistas que superaron las 100 apariciones con Real Madrid y Barcelona, James Rodríguez obtuvo el 77.74% de eficiencia, el mejor registro entre todos los mediocampistas que han vestido la camiseta merengue.

Según el informe, esto ubica al colombiano por encima de leyendas como Luis Figo, Toni Kroos, Mesut Özil y Claude Makélélé. Los investigadores explicaron que el modelo mide la productividad de acuerdo con el impacto real del jugador en sus temporadas activas, midiendo rendimiento, títulos y minutos disputados.