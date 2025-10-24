Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 14:57
James en el Madrid: Estudio lo pone como el más determinante de la historia
El colombiano tuvo dos muy buenas temporadas en el equipo merengue.
Un reciente estudio académico sorprendió al mundo del fútbol al ubicar a James Rodríguez como el volante más determinante en la historia del Real Madrid. La investigación, desarrollada por dos economistas españoles, analizó el rendimiento histórico de los jugadores del club blanco y del FC Barcelona, revelando resultados inesperados en términos de productividad y eficiencia.
James, por encima de Figo, Kroos y Özil
El trabajo fue elaborado por José María Cordero y Daniel Santín, quienes aplicaron un modelo de economía aplicada a más de 70 años de historia del fútbol español. Entre los futbolistas que superaron las 100 apariciones con Real Madrid y Barcelona, James Rodríguez obtuvo el 77.74% de eficiencia, el mejor registro entre todos los mediocampistas que han vestido la camiseta merengue.
Según el informe, esto ubica al colombiano por encima de leyendas como Luis Figo, Toni Kroos, Mesut Özil y Claude Makélélé. Los investigadores explicaron que el modelo mide la productividad de acuerdo con el impacto real del jugador en sus temporadas activas, midiendo rendimiento, títulos y minutos disputados.
Cristiano supera a Messi y las conclusiones del estudio
En el análisis general, los autores también compararon a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, determinando que el portugués fue más eficiente y productivo durante su paso por el Real Madrid, con un 83.48% frente al 56.46% del argentino.
El estudio vuelve a poner en valor la etapa de James Rodríguez en el Real Madrid, donde en apenas tres temporadas dejó una huella de calidad y números sobresalientes que hoy, casi una década después, siguen generando reconocimiento académico y futbolístico.
Fuente
Antena 2