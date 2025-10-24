Cargando contenido

James Rodríguez, futbolista de la Selección Colombia
James Rodríguez, futbolista de la Selección Colombia
Foto de AFP
Liga Española
Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 14:57

James en el Madrid: Estudio lo pone como el más determinante de la historia

El colombiano tuvo dos muy buenas temporadas en el equipo merengue.

Un reciente estudio académico sorprendió al mundo del fútbol al ubicar a James Rodríguez como el volante más determinante en la historia del Real Madrid. La investigación, desarrollada por dos economistas españoles, analizó el rendimiento histórico de los jugadores del club blanco y del FC Barcelona, revelando resultados inesperados en términos de productividad y eficiencia.

Lea también
Image
James se cansa de todo en León: problemas con su nuevo técnico

James se cansa de todo en León: problemas con su nuevo técnico

Ver más

James, por encima de Figo, Kroos y Özil

El trabajo fue elaborado por José María Cordero y Daniel Santín, quienes aplicaron un modelo de economía aplicada a más de 70 años de historia del fútbol español. Entre los futbolistas que superaron las 100 apariciones con Real Madrid y Barcelona, James Rodríguez obtuvo el 77.74% de eficiencia, el mejor registro entre todos los mediocampistas que han vestido la camiseta merengue.

Según el informe, esto ubica al colombiano por encima de leyendas como Luis Figo, Toni Kroos, Mesut Özil y Claude Makélélé. Los investigadores explicaron que el modelo mide la productividad de acuerdo con el impacto real del jugador en sus temporadas activas, midiendo rendimiento, títulos y minutos disputados.

Lea también
Image
Ambriz explicó por qué de la sustitución de James Rodriguez con León

Ambriz explicó el por qué de la sustitución de James Rodriguez con León

Ver más

Cristiano supera a Messi y las conclusiones del estudio

En el análisis general, los autores también compararon a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, determinando que el portugués fue más eficiente y productivo durante su paso por el Real Madrid, con un 83.48% frente al 56.46% del argentino.

El estudio vuelve a poner en valor la etapa de James Rodríguez en el Real Madrid, donde en apenas tres temporadas dejó una huella de calidad y números sobresalientes que hoy, casi una década después, siguen generando reconocimiento académico y futbolístico.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia

James Rodríguez

Imagen
Real Madrid

Real Madrid

Imagen

Liga española

Imagen

Toni Kroos

Imagen
Mesut Ozil

Mesut Ozil

Imagen
Lionel Messi

Lionel Messi

Imagen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Cargando más contenidos

Fin del contenido