James espera titularidad: próximo partido de Rayo, duelo entre colombianos

James Rodríguez regresó a la actividad en Europa y en una de sus ligas favoritas. Madrid y España se volvieron a convertir en su casa, pues era lo que deseaba desde que acabó contrato apresuradamente con el Sao Paulo después de la estelar Copa América realizada. El Rayo Vallecano no dudó en hacer el esfuerzo para poder contar con el colombiano y finalmente, finiquitaron su contratación.

Como era de esperarse, la titularidad de James Rodríguez se va a demorar un poco después de que no ha contado con la regularidad deseada. Es evidente que Iñigo Pérez lo quiere llevar con calma, y por esta razón, afirmó que "con James no hay una medición exacta de si juega diez minutos, veinte o lo que sea. Entiendo la euforia externa, la comprendo, pero yo tengo que valorar todo.

Asumo las críticas hacia sus pocos minutos, pero viene de una inactividad de seis semanas y ahora está en la tres de trabajo. Esto no es matemático. Se tiene que adaptar al grupo y el grupo a él”. Con esto, dio claves de lo que puede ser el futuro del ‘10’ en el esquema titular. James ha sumado poco más de 27 minutos en su debut contra Osasuna y en el segundo encuentro ante Atlético de Madrid.

RAYO VALLECANO EN DUELO DE COLOMBIANOS EN LA PRÓXIMA FECHA

A la espera de la titularidad de James Rodríguez, el próximo partido para el Rayo Vallecano será un atractivo encuentro en Montilivi enfrentando al Girona de Yaser Asprilla. Por los lados del chocoano, ya tuvo su primera titularidad en la derrota de su club contra el Valencia en condición de visitante.

James Rodríguez espera ganarse la primera titularidad en el Rayo Vallecano en la próxima jornada de la Liga de España. La decisión solo será de Iñigo Pérez si ve con buenos ojos que el colombiano sume minutos desde el arranque en Girona. El partido será el miércoles 25 de septiembre a partir de las 12 de la tarde horario de Colombia.