James habla con Benzemá en medio de su caos en Madrid: curioso video

Luego de ser campeones en el fútbol español y tomar un leve descanso para enfocarse en la Champions League, Real Madrid ya cuenta de nuevo con su plantilla completa para los entrenamientos respectivos en la sede de Valdebebas antes de viajar a Manchester para enfrentar al City de Guardiola por la vuelta de los octavos de final.

En medio de todo esto está James Rodríguez, quien sigue yendo a los entrenamientos a pesar de los inconvenientes que tuvo con Zidane cuando le pidió no ser convocado para la Liga; todo porque aún tiene contrato y no ha definido su futuro. así las cosas, el colombiano sigue teniendo una gran relación con la mayoría de sus compañeros.

Lea también: Ponen a Santiago Arias fuera del Atlético: tentadora posibilidad en Italia

Es el caso de Karim Benzemá, con el que sostuvo una distendida charla de fútbol a través del canal de You Tube del jugador francés y se hizo viral en las redes sociales de España.

"Como 9 eres uno de los mejores del mundo, ¿qué piensas más: hacer goles o dar asistencias? Porque las dos cosas las haces muy bien, abrazo hermanito", le preguntó James al francés.

"James, hermano, ¿qué tal? Voy a ser sincero. Dar asistencias o meter gol, si tengo que decir una te diré el gol, pero siempre le daré al balón a mi compañero si está mejor colocado” fue la respuesta del experimentado delantero.

De interés: Juventus cerró con derrota e Immobile se coronó como goleador

Asimismo, Benzemá le contó más detalles a James, como la verdad de por qué no patea los penales en el Real Madrid: "Voy a ser claro. Sé tirar los penaltis y las faltas, pero después los lanza Ramos que lo hace súper bien. Y no se le puede reprochar nada. A veces me los deja tirar, pero bueno está bien así. Demuestra también que un delantero puede hacer muchos goles sin tirar penaltis. Pero no es una cuestión de responsabilidad porque la tengo desde pequeño. Por ahora es así”.