James no es prioridad: técnico de Rayo explicó por qué no jugó Vs Girona

Una difícil misión tendrá el futbolista colombiano James David Rodríguez para ganarse un lugar en el Rayo Vallecano, después de no sumar minutos este miércoles 25 de septiembre en el partido contra Girona que se disputó en condición de visita y que fue válido por la fecha 7 de la Liga de España.

Rodríguez fue convocado por el director técnico Iñigo Pérez, pero quedó relegado al banco de suplentes. Lo más grave para el mediocampista de 33 años es que no recibió la confianza del entrenador para ser una de las cinco sustituciones que realizó durante los 90 minutos.

Al término del partido, el estratega de Rayo recibió fuertes críticas por no darle minutos al colombiano, teniendo en cuenta que con su presencia podría haber luchado por la victoria.

En rueda de prensa, Iñigo Pérez defendió su decisión al ser consultado sobre la ausencia de James Rodríguez.

“El otro día lo explique o lo intenté explicar para ser claro. Mis cambios siempre van a ir en en la dirección de intentar modificar, alterar el partido en este caso o que permanezca como está si es que me está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas y a eso se debe” afirmó.

En sus declaraciones Iñigo Pérez también aceptó que se equivocó en parte del planteamiento de sus equipo.

"Me he equivocado en el planteamiento del partido. No he podido ayudar a mis jugadores a que estén en un habitad de campo rival, presionar, generar pérdidas de balón y atacar de manera vertical", dijo.

Próximo partido de Rayo Vallecano

Después de empatar en condición de visita con Girona, Rayo Vallecano se enfrentará el sábado 28 de septiembre con Leganés en la fecha 8 de la Liga de España.