James recibe guiño del Rayo Vallecano: última hora sobre su fichaje

Durante la Copa América 2024, James Rodríguez se destacó a nivel mundial por su tremendo desempeño. No en vano, fue elegido el mejor jugador de la competencia tras brindar seis asistencias y un gol. Se esperaba su salida del Sao Paulo en idas y vueltas y en intentos anteriores por parte del colombiano de rescindir su contrato.

Una vez culminó la Copa América, James Rodríguez cortó su vínculo con Sao Paulo de mutuo acuerdo, tema que generó revuelo en Europa, dado que el único objetivo del deportista colombiano es volver al balompié europeo. Porto, Lazio, Fiorentina, Celta de Vigo, Atlético de Madrid poco a poco le empezaron a bajar el dedo por el tema de su abultado costo que generaba problemas.

Sin embargo, James llegó a Madrid para entrenar en solitario y para cerrar su posible vinculación con el Rayo Vallecano de España. El colombiano tiene todo listo para ser nuevo jugador del cuadro de Vallecas, y su posible fichaje vive últimas horas para concretarse.

IÑIGO PÉREZ HABLÓ SOBRE JAMES RODRÍGUEZ EN RUEDA DE PRENSA

Rayo Vallecano se prepara con el objetivo de conseguir su segunda victoria en el arranque del campeonato cuando enfrenten a Getafe en condición de visitante. En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador, Iñigo Pérez no pudo esquivar las preguntas acerca de una posible llegada de James Rodríguez al cuadro de Vallecas.

Tal vez para despistar en estos momentos, el director técnico rayista afirmó que todavía no ha cerrado el mercado del club, “lo dije en su momento, puede haber salidas, puede haber llegadas, pero mi sensación con la plantilla es que es lo suficientemente importante para conseguir objetivos”. Le abre la puerta a James Rodríguez, pero tiene la confianza de que este equipo ya puede ganar cosas importantes sin la necesidad de altas.

Justamente, sobre el colombiano aseguró, “no está en la plantilla, no puedo hablar de jugadores que no están, pero a su vez, entiendo el revuelo mediático que se ha generado porque es un jugador muy importante en el mundo del fútbol. Lo demostró en la Copa América, pero no puedo ir más allá. Al día de hoy no tengo más información de la que podáis tener vosotros, lo que es cierto es que James es un jugador muy importante a nivel futbolístico y a nivel mundial”.

Mientras que Iñigo Pérez guarda calma con el tema de James Rodríguez, su fichaje puede estar llegando a la última hora para concretarse. De hecho, Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Antena 2 mencionó, “hasta hoy lo de James no se ha firmado. Por lo que me han contado desde España no se ha firmado. Siguen buscándole el quiebre económico para ver cómo lo acomodan”.