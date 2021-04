James reveló que tenía todo listo con Atlético, pero Real Madrid dañó el fichaje

Mientras avanza su recuperación física en Everton el mediocampista colombiano James Rodríguez ha vuelto a hablar con la prensa sobre varios temas de su carrera deportiva y las aspiraciones tanto en la Premier League como en la Selección Colombia.

El habilidoso volante dialogó en ‘Sportscenter’ de ESPN y confirmó lo que era un secreto a voces. Atlético de Madrid lo tenía listo para ser fichado tras la salida de Bayern Munich, pero Real Madrid no lo permitió.

“Con el Real Madrid jugué poco el año pasado. Cuando decidí salir del Bayern Munich tenía algo con un club, prácticamente estaba hecho y el Real Madrid no me dejó: el club era Atlético de Madrid, hablé con el ‘Cholo’ Simeone y me dijo que podía jugar con él porque era muy importante”, comentó James David.

“Pasó todo esto y a mí Real Madrid no me dejó salir, quizás porque era Atlético (rival de ciudad), pero no sé, hay que preguntarle a Florentino Pérez porque yo no sé. Y sabía que con Zidane no iba a jugar mucho y prácticamente no fue un año bueno; ahora en Everton quería venir a jugar y a demostrar que estoy intacto y creo que cuando he hecho las cosas bien he estado a un nivel bueno”, subrayó el colombiano.

Cabe señalar que cuando James terminó su préstamo en Bayern, él pidió que no compraran su pase porque no se sentía a gusto en Alemania ni con el técnico Niko Kovac; a partir de ahí lo buscó Nápoli con Carlo Ancelotti y Atlético de Madrid, pero Real Madrid desestimó esas dos ofertas y lo tuvo otro año con Zidane sin jugar mucho. Luego en el verano de 2020 el colombiano pidió su salida y recaló en Everton.