James Rodríguez no convence: las duras exigencias de su entrenador tras primer partido de titular

James Rodríguez sigue demostrando su buen nivel, pues el mediocampista colombiano fue titular en el empate del Rayo Vallecano ante el Leganés, además de quedarse con el premio como el jugador del partido tras su buen fútbol.

Pese a la buena actuación del jugador de Selección Colombia, Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, dejó ver su malestar con las preguntas sobre James tras el cierre del derbi madrileño, pues a su forma de ver todos los jugadores son valiosos en la plantilla.

"Parece que todos dais por hecho que alguien viene y tiene que jugar de titular. Lo entiendo y lo comprendo pero hay varios jugadores que no han jugado ni un segundo hasta el momento. En cuanto a James creo en él, estoy contento y encantado de que esté aquí pero no me gusta como entrenador de veinticinco jugadores que se hagan diferencias", mencionó.

Del mismo modo, el mandamás del equipo de Vallecas se centró en su decisión de darle minutos al colombiano y reiteró que las constantes preguntas por la titularidad del zurdo no son favorables para el equipo.

"Entiendo la jerarquía y las situaciones. James esta siendo ejemplar entrenando y tenemos entre todos que ayudarlo. No es bueno para él ni para el Rayo. Si ha jugado hoy es porque pensaba que era el mejor jugador para la posición y para ganar. Debemos darle un giro a esta situación por el bien de todos".

Pese a esto, Pérez no se mostró muy convencido por el juego del equipo en este compromiso ante Leganés y exigió más a sus jugadores, incluyendo a James Rodríguez.

"Que quede claro que la libertad de expresión debe existir. Este es un tema que se está enquistando y debemos pararlo. En general no me ha convencido lo que he visto pero de James sabemos lo que nos puede dar. Hoy ha dado pases adelante en transición, ha habido balones que se ha quedado, pero todos, él y los demás, debemos ir a más".

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano de James Rodríguez?

James Rodríguez y el Rayo Vallecano se preparan para el compromiso de La Liga de España contra el Real Valladolid que se disputará el próximo sábado 5 de octubre.