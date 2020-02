Los meses pasan y James Rodríguez todavía no brilla con el Real Madrid, por eso se habla de varias posibilidades para que el jugador no continúe de cara al próximo año; sin embargo, la lesión de Eden Hazard podría ser una luz en la oscuridad para el colombiano, de cara a una semana completamente difícil donde el 'merengue' jugará ante el Manchester City por Champions y el clásico ante el Barcelona.

En la prensa ibérica analizan posibles formaciones del técnico Zinedine Zidane para los dos compromisos de vital importancia y ven a Rodríguez como una opción para fortalecer el mediocampo en un momento dado si es necesario. Aunque no lo contemplan como inicialista, sí analizan que podría ser tenido en cuenta en uno de estos dos encuentros donde sin duda tendría una gran oportunidad para brillar y buscar ganarse un puesto (o más minutos) en la gestión del entrenador francés.

Por ahora hay que decir que el balance de Rodríguez en el año deportivo es el siguiente: inició bien esta temporada, pero las constantes lesiones, el nacimiento de su bebé, entre otras cosas como decisiones técnicas, hicieron que el jugador no tuviera los minutos esperados. Además, cuando juega no le va bien y esto no lo ayuda para ganarse la confianza.

La lesión de Hazard podría ser una nueva oportunidad para Rodríguez, y esta semana es decisiva con dos enfrentamientos de alta exigencia que son el escenario perfecto en el que si todo sale bien, su futuro deportivo daría un giro positivo.

Real Madrid enfrentará este miércoles al Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League; por otro lado, el domingo jugará en condición de local ante el Barcelona en un clásico que sería clave para empezar a definir el futuro de la liga.