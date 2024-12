James y el nuevo equipo que tendría en España: "hace falta uno como él"

Mucho se rumoreó con el próximo destino de James David Rodríguez después de quedar libre del Sao Paulo y de una espectacular Copa América en donde salió MVP de toda la competencia. James buscaba su vuelta a España, y lo consiguió con el Rayo Vallecano que le habría ganado la puja a la Lazio, que lo descartó por su edad y por su físico y Atlético de Madrid.

Con Iñigo Pérez, James Rodríguez no ha podido encontrar esa regularidad deseada en el Rayo Vallecano como uno de los jugadores más prestigiosos del momento, pero ignorados por el entrenador. En LaLiga, James no es ni siquiera la segunda opción de cambio, y hasta ha tenido gestos que condicionan al colombiano sin ponerlo a calentar en los segundos tiempos.

James Rodríguez recibió su segunda titularidad, esta vez en Copa del Rey sumando 68 minutos en donde brilló con una asistencia y estuvo cerca de marcar un ejemplar tito libre ante Unionistas de Salamanca. Por su poca regularidad, en El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol pidió la salida del ex Real Madrid y lo ofreció a otro equipo español que estaría necesitando del talento del colombiano.

“NOS HACE FALTA”: SEÑALÓ JOSEP PEDREROL

En la emisión del programa de El Chiringuito, Josep Pedrerol explotó de mal genio por la poca inclusión en cancha de James Rodríguez entendiendo que, un jugador con esa calidad que tiene el colombiano no se puede perder y que podría ser titular en cualquier club del rentado español.

Josep Pedrerol criticó fuertemente a Iñigo Pérez por lo relegado que está James Rodríguez en el plantel y se atrevió a ofrecerlo a otro equipo de España que está en una delicada situación, un poco diferente al panorama que vive el Rayo Vallecano. Pedrerol, que es fanático del juego del cucuteño sentenció, “nos hace falta James Rodríguez en el Espanyol. Nos están privando de un espectáculo”.

El futuro de James Rodríguez podría cambiar drásticamente en el mercado de fichajes que abrirá el primero de enero y que irá hasta el 3 de febrero. Espanyol puede ser su nuevo equipo, y, además, es un club que en el pasado tentó al colombiano cuando apenas jugaba en Banfield.

En ese entonces, el director deportivo, Ramón Planes tuvo a James como la primera opción para el Espanyol de Mauricio Pochettino. “James Rodríguez estaba cerrado en el Espanyol. Era un chico que apenas jugaba en Banfield. Yo en ese momento tenía mucha relación con el entrenador de Banfield, Julio Falcioni. Es muy conocido en Argentina, estuvo en Boca Juniors, también fue campeón con Banfield.

Y me acuerdo de que en una llamada telefónica... Bueno, como uno trabaja, le llamé y le dije 'oye, ¿qué hay por ahí? Háblame de la base, de la base'. Y me acuerdo de que me dijo, hay un colombiano que es muy bueno, Ramón. Y está jugando muy poco, pero cuando salga va a ser muy bueno", recordó en entrevista con Relevo. El mismo Planes fue a Argentina para verlo y se enamoró de su pegada.