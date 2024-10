Joan Laporta le pone fecha al regreso del Barcelona al Camp Nou

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no entiende "los vaticinios apocalípticos" ni "las proclamas catastrofistas" lanzadas por los grupos opositores cuando "el Barça es el club que mejor está de toda Europa".



En un 'podcast' emitido por la plataforma del club en 'streaming' Barca One, Laporta ha repasado la actualidad de la entidad durante 1 hora y 45 minutos y a 48 horas de la celebración de la asamblea de compromisarios en la que se someterán a votación las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto de la siguiente.



"Como presidente respeto la opinión de todos, pero en momento en el que la mayoría del barcelonismo está viviendo un momento muy bueno, en un momento clave de nuestra historia, que se hagan estas proclamas catastrofistas, estos vaticinios apocalípicos, creo que son equivocados...", ha dicho.



El dirigente considera que estos mensajes "crean una realidad que no es" y que "la oposición" de esta manera "cabrea a la mayoría de los culers" que no es más que un modo de "debilitar a la entidad".



En cuanto al hecho de que la asamblea de este sábado sea telemática y no presencial o híbrida como le han pedido desde alguno de los sectores opositores, Laporta ha dicho que de esta manera será "más participativa y universal".



"Queremos que el máximo de socios participen. Es un ejercicio de máxima transparencia. Somos el club de la democracia y las libertades. Está contemplado en los estatutos. Esto lo hace más universal, porque se conectan personas de todo el mundo. Con este formato me siento cómodo. Además, los primeros 1.000 socios (senadores) tienen el derecho de acudir a la sala", ha recordado.



Laporta ha comentado que se requiere un ejercicio de rigor y exactitud. "Es muy serio lo que tenemos que aprobar porque es necesario para la estabilidad institucional y para dar fortaleza al club. Estamos mejor de que cuando llegamos en 2021, hay datos incontestables", ha rematado.

"Con las cuentas se demuestra que el club ingresa más que gasta. Si comparamos con los datos de 2021, tenemos un 41 por ciento más de ingresos y un 22 por ciento menos de gastos. Tenemos dos filiales muy potentes: BLM (venta de camisetas y de productos licenciatarios) que va como un cohete, porque cuando llegamos facturaba 35 millones y ahora factura 109. En la otra filial (Barça Vision) hemos pinchado, damos 91 millones pérdidas, atribuibles a un impago. Este negocio precisa de un periodo de maduración", ha resumido.



No ha querido referirse a la herencia económica recibida, porque considera Laporta que no le gusta gestionar "mirando el retrovisor" porque entonces pierde energías.



"Cuando llegamos esto estaba muy mal, la verdad, estábamos en menos 451 millones de patrimonio neto (fondos propios), en quiebra técnica, pero hemos mejorado y ahora estamos en menos 94. Hemos incrementado los ingresos y rebajado el gasto y la masa salarial unos 170 millones de euros", ha insistido.



También ha recordado que los traspasos realizados no se han hecho para equilibrar el resultado contable, sino "por razones deportivas" y citó las marchas de Dembélé y de Marc Guiu.



"Sabemos vender y quien venga a comprar jugadores deberá retratarse. Queremos que se queden los que quieran jugar aquí. Me han venido a comprar a Lamine por 250 millones y dije que no... Forbes nos valora con mucho más ahora que el año pasado", ha desvelado el presidente del Barcelona.



Además, el dirigente azulgrana ha aclarado la diferencia entre el valor contable y el valor económico de los futbolistas de la entidad y se ha preguntado cuánto valen ahora Cubarsí, Fermín, Gavi, Lamine o Araujo.



"Seguramente mucho más de lo que valían y esto hay que tenerlo en cuenta para evaluar como está el club económicamente. El valor contable es una cosa, y el valor económico, otra. El valor contable no refleja el valor real del club. Está pensado para una empresa que fabrique coches o máquinas. En el fútbol los jugadores de casa te los valoran a cero porque la adquisición es cero. Eso es criticable...", ha comentado.



En el apartado económico, Laporta ha catalogado el acuerdo que el Barcelona está muy próximo a firmar con Nike para los próximos diez años como "el mejor contrato del mundo del fútbol".

"Se pudo firmar en agosto, pero no se hizo porque queríamos tener el mejor contrato. Fuimos al mercado a buscar una mejor oferta, la conseguimos (Puma) y ellos (Nike) la igualaron. Estamos negociando, acabando, y en breve se anunciará. Estoy satisfecho de cómo ha ido todo", ha dicho.



Todo ello ayudará al Barcelona a conseguir plenamente la regla 1:1 para poder operar libremente en el mercado, algo que intuye que ocurrirá antes de finales de año.



En cuanto al estado de las obras del nuevo Spotify Camp Nou, Laporta ha recordado que la reforma era "un riesgo", pero ha insistido en que la misma se ha hecho sin que los socios "se hayan tenido que rascar el bolsillo".



"La última temporada en el Camp Nou ingresamos 229 millones y, en la última 126 (en Montjuïc). El plan estratégico que tenemos hará que sigamos obteniendo resultados positivos. ¿Las obras? Estoy satisfecho de haber elegido la constructora y el ritmo de las mismas, me hubiera gustado ir a un ritmo más acelerado, pero no ha podido ser", ha admitido.



"Pero no es una queja, todo requiere su tiempo. La constructora quería dar más marcha al tema... Si no hay imponderables, volveremos al Camp Nou a principios de 2025. Es la obra más importante que se está haciendo en Europa en estos momentos y tendremos el mejor estadio del mundo, el de más capacidad en Europa, unos 105.000 espectadores, todos sentados. Me encanta el diseño", ha recordado el presidente azulgrana.



En cuanto a la actualidad deportiva, Laporta ha alabado a Hansi Flick, quien "ha revolucionado el banquillo del Barça" por cómo ha entendido su papel como entrenador del Barcelona.



"Es un hombre de club, afable, próximo a la gente, muy exigente, muy disciplinado y que predica con el ejemplo. El trato con los jugadores es profesional, pero tiene una vertiente emocional. Estamos muy contentos con su trabajo", ha dicho.



Pese a ello, ha aclarado Laporta que elogiar a Flick no tiene que significar criticar a Xavi, que llegó al Barcelona "en un momento muy difícil y lo hizo bien, ganando Liga y Supercopa, pero luego no fue tan bien y buscábamos un nuevo impulso, porque las cosas no funcionaban".



Laporta ha calificado la próxima semana, con los compromisos contra el Sevilla, Bayern Múnich y Real Madrid como "muy importante" y que servirá para "calibrar el buen momento del equipo".



Preguntado sobre si el Barcelona podría fichar a una gran estrella el próximo verano, Laporta ha asegurado que la entidad azulgrana siempre está "atenta al mercado" y que "todo es posible" porque el Barcelona vuelve a ser "una referencia en el mundo del fútbol".



"Somos un club solvente y fuerte. Tratamos bien a los jugadores, tenemos un estilo reconocible y eso nos da fuerza, por eso pido estabilidad institucional, pero no vamos a fichar por fichar. Se ha demostrado que el trabajo que hacemos es muy productivo con los jugadores de casa. Seremos rigurosos, pero estaremos en disposición de fichar, siempre que el jugador quiera venir", ha agregado.



Con vistas al futuro, Laporta ha apuntado que planea las renovaciones de Araujo, de Jong, Pedri y Gavi. Recordó que Lewandowski la tendrá automáticamente si juega el 50% de los partidos y que Raphinha acaba en 2027.



"Seremos justos con todos. ¿Lamine? Tiene un contrato pacífico en el tiempo y es Deco quien toma las decisiones, pero tiene instrucciones de la directiva en este aspecto", ha insistido.