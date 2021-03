Joan Laporta tiene el aval de LaLiga y podrá tomar posesión en el Barcelona

LaLiga validó este miércoles el aval de 124,6 millones de euros presentado por la junta directiva de Joan Laporta que se firmó la pasada madrugada ante notario, y así se confirmó que el nuevo presidente podrá tomar posesión del cargo en el Camp Nou.



Puede ver: VIDEO: Emotivo homenaje de Barcelona a Messi con mensajes de figuras y leyendas



El visto bueno del organismo federativo lo confirmaron a EFE fuentes de la candidatura de Laporta, que ya prepara el traspaso de poderes con la comisión gestora de Carles Tusquets y el posterior acto de toma de posesión que contará con 300 invitados.



En el mismo se conocerá la lista definitiva de miembros de la junta directiva, que diferentes medios apuntan que serían finalmente 19 tras la renuncia de Jaume Giró y la entrada de cinco nuevos empresarios que no figuraban en la lista que votaron los socios el 7 de marzo.



Además, durante la jornada también se concretaron las incorporaciones de cinco empresarios a la junta directiva de Laporta que no fueron votados por los socios y que aportarán entre todos otros 35 millones del aval.



Aunque uno de estos nuevos directivos entró en la notaría ante los periodistas sin querer desvelar su identidad (resguardado por un paraguas), está confirmado que Romeu, vicepresidente de Audax (el presidente José Elías no tiene la antigüedad suficiente como socio), será uno de ellos. Falta saber si lo hará como vicepresidente económico o como tesorero.



Por otro lado, diferentes medios aseguraron que otros dos serían Joan Soler, presidente del CF Vilafranca de Tercera División y exmiembro de la precandidatura de Jordi Farré a la presidencia del FC Barcelona, y Ángel Riudalbas, consejero delegado de B&B Trends.

Lea también: Nuevo capítulo en la justicia por "corrupción" en fichaje de Neymar por Barcelona



El resto del aval, unos 50 millones de euros, lo aportarán en garantías patrimoniales personales entre los miembros de la junta directiva escogida por los socios. Toda la operación cuenta con el visto bueno del Banc Sabadell.



Con las últimas incorporaciones de directivos avalistas la nueva junta de la entidad azulgrana contará finalmente con 19 miembros (dos menos que el máximo que marcan los estatutos del club y cinco más que el mínimo).